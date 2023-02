Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi, ninsori si viscol, valabila pana sambata dupa-amiaza in zonele montane din 13 judete, precum si o informare de precipitatii insemnate cantitativ in rest, pana luni. In intervalul 24 februarie, ora 20:00 –…

- Doua atentionari, Cod portocaliu si, respectiv, Cod galben, de vant puternic vor intra in vigoare sambata dimineata, fiind valabile in zone montane inalte, pana duminica seara, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Prognoza de specialitate releva faptul ca, in perioada 18 februarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare Cod galben de ninsori și viscol care vizeaza zona Carpaților Meridionali și de Curbura, la altitudini de peste 1.700 de metri. Incepand de sambata ora 20.00 pana duminica ora 10.00, in Carpații Meridionali și de Curbura, mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat duminica avertizarea cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii, inclusiv județul Vrancea. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile, in mai multe…

- Zone din 25 de judete si municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 – 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, nou cod galben in cateva regiuni ale Romaniei. Meteorologii au semnalat un Cod galben de ninsori si viscol in 11 judete din țara. Alte zone sunt vizate de precipitatii si polei.

- Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod galben de ninsori, viscol și polei, care vizeaza 12 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 08:00. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi (14/15 decembrie), în Munții Banatului…