Wednesday – serialul considerat bun doar pentru că s-a filmat în România! (VIDEO) Wednesday – serialul considerat ca un fel de continuare a celebrului film Familia Addams – este primul serial original Netflix filmat in Romania! Poate de aceea unii dintre internauți spun ca serialul e considerat bun doar pentru ca s-a filmat in Romania! „Un serial bun pentru scenariul lui. Actori buni, poveste buna, coloana sonora superba. Din pacate nu se potrivește cu povestea tipica familiei Addams”, este doar una dintre parerile internauților despre Wednesday – care se pregatește chiar de a doua serie. „Primele 2 episoade au fost bune, in rest serialul s-a transformat intr-un Nancy Drew… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

