Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air a scurtat la jumatate intervalul de timp in care pasagerii care nu cumpara locurile atunci cand achiziționeaza biletele pot face check-in online gratuit. Pana acum, acești pasageri puteau face check-in online cu 48 de ore inainte de zbor, insa incepand din 12 iunie perioada…

- Gata cu drumurile inutile la ghișeele instituțiilor statului! Statul roman și-a facut aplicație prin care romanii iși vor putea plati toate taxele și impozitele in mod online, direct de pe telefonul mobil. Pe langa plata taxelor și impozitelor, prin aceasta aplicație centralizata, denumita ROeID, romanii…

- Un proiect important care a trecut de aprobarea guvernului in ședința din data de 24 mai vizeaza debirocratizarea inmatricularilor. Autoritațile au precizat ca sunt peste 1,6 milioane de operațiuni, peste 1,5 milioane de cetațeni romani care doar anul trecut a trebuit sa mearga la ghișee pentru a-și…

- Guvernul a aprobat, miercuri, 24 mai, ordonanta de urgenta care permite furnizarea de servicii publice electronice pentru inmatricularea vehiculelor in Romania. „Actul normativ aprobat astazi creeaza cadrul legal pentru conceperea, operationalizarea si gestionarea unei aplicatii prin care cetatenii…

- Consiliul Județean Cluj continua procesul de digitalizare a administrației județene, prin operaționalizarea unei noi funcții in aplicația „Ghișeul Unic”, respectiv aceea de depunere sesizare. Serviciul poate fi accesat de catre cetațeni prin intermediul platformei https://public.cluj.archi. Alin Tișe,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi din Capitala, anunța ca au aparut intarzieri ale unor curse Wizz Air, generate de schimbarea indicativului de zbor pentru o parte dintre acestea. Compania Naționala Aeroporturi București informeaza ca, din cauza…

- Clipe de panica intr-un avion de linie, dupa ce unul dintre motoare a luat foc in timpul decolarii. Aeronava se pregatea sa plece de pe un aeroport din Carolina de Sud cand s-a produs incendiul, potrivit The Charlotte Observer. Pasagerii aflați la bord au observat motorul in flacari și au inceput sa…

- Incepand cu data de 10 aprilie 2023, INSPECȚIA MUNCII pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL. Astfel, transmiterea registrului va putea fi efectuata numai pentru fișiere de tip. rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal. ???????? ????????????????????…