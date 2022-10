Stiri pe aceeasi tema

- MedLife intra astfel in actionariatul Provita prin preluarea a 51 din pachetul de actiuni. Noul parteneriat pune laolalta know how ul celui mai mare grup medical privat din Romania, MedLife, si excelenta echipelor medicale din cadrul Provita, supraspecializate in terapia interventionala a durerii. Grupul…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, continua sa iși dezvolte infrastructura medicala pentru a veni in intampinarea unui numar cat mai mare de pacienți și anunța semnarea unui nou parteneriat prin preluarea a 51% din acțiunile Grupului Provita. Tranzacția marcheaza consolidarea…

- Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, una dintre cele mai importante companii de pe piața berii din Romania, lanseaza platforma „Prietenii știu sa fie responsabili”, proiect care cuprinde atat acțiuni de responsabilitate sociala, cat și a treia ediție a Raportului de Sustenabilitate…

- Persoanele care practica o activitate fizica regulata au riscuri mai mici de a contracta COVID-19 si de a dezvolta o forma grava a acestei boli, potrivit unui studiu publicat marti, care prezinta totusi numeroase limite.

- Romania doreste un parteneriat strategic real cu Ungaria prin dialog continuu si dezvoltarea unei cooperari pragmatice, a declarat, marti, la Bucuresti, ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, dupa discutiile cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto. In cadrul…

- NN, liderul pieței de asigurari de viața din Romania, și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie un parteneriat strategic și amplifica, astfel, demersurile prin care susțin romanii sa aiba grija de sanatatea lor. Parteneriatul pe termen lung dintre NN și MedLife va…

- NN, liderul pieței de asigurari de viața din Romania, și MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie un parteneriat strategic și amplifica, astfel, demersurile prin care susțin romanii sa aiba grija de sanatatea lor. Parteneriatul pe termen lung dintre NN și MedLife va…

- Joe Biden, care va efectua o vizita in Arabia Saudita saptamana viitoare, vrea sa "consolideze un parteneriat strategic care sa se bazeaza pe interese si responsabilitati reciproce, respectand in acelasi timp valorile americane fundamentale", a scris liderul american