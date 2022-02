Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza in legatura cu propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie sau prin sms care prezinta oportunitati de angajare sau de investitii cu castiguri rapide.Atentie la propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie…

- Nu are nicio legatura cu armata, dar conduce comisia de resort din Camera. Facultatea a facut-o la privat, in Arad, dar el se afla in acei ani in Norvegia, la munca. Acestea sunt doua dintre semnele de intrebare ridicate de Valeriu Nicolae intr-un nou articol realizat pe baza investigațiilor facute…

- Hipo.ro, portalul de joburi din Romania cu peste 5000 de joburi și un milion de utilizatori, se intoarce și la inceputul anului 2022 cu situația actuala a pieței forței de munca. Cercetarea se desfașoara anual, devenind chiar o tradiție a companiei. La studiu participa specialiști din Resurse umane…

- Sezonul 4 din „Formula 1: Drive To Survive”, documentarul companiei Netflix care prezinta dedesubturile celui mai popular sport cu motor din lume, va fi lansat pe 11 martie. Al 4-lea sezon din „Formula 1: Drive To Survive”, serialul-documentar Netflix, denumit „Formula 1: Viața in viteza a 8-a” in Romania,…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a avut vineri o intalnire de lucru cu președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, Florin Jianu. Au mai participat atat alți reprezentanți ai mediului de afaceri, cat și echipa tehnica din cadrul…

- Omicron provoaca forme mai blande ale bolii, insa din punct de vedere al spitalizarilor, noua tulpina este ”mai periculoasa decat Delta pentru copii și tineri”, a transmis vineri seara medicul Octavian Jurma, pe pagina personala de Facebook, citat de News.ro.Epidemiologul atrage atenție ca noua tulpina…

- Horea Timiș, directorul Direcției de Sanatate Publica a Județului Arad, a transmis, la finalul anului recent incheiat, cateva idei despre ce crede ca va insemna valul 5 pentru sistemul medical din Romania, o țara „cu o populație majoritar nevaccinata”, unde vor fi cele mai mari probleme și care ar fi…

- Stagiul militar in Romania nu mai este obligatoriu inca de la inceputul anilor 2000. Cu toate astea exista tineri care și-ar dori sa faca voluntar armata. Declarația vine din partea ministrului de resort, Vasile Dincu, care are in plan un proiect pentru acești tineri. Armata Romana și noua viziune de…