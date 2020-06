Webinar retailTalks: Trenduri noi în online marketing - Cum vinzi prin intermediul unui motor de căutare online Chiar daca online-ul s-a dovedit a fi caștigator in criza generata de pandemia de coronavirus, impactul crizei s-a resimțit și la nivelul acestui canal de vanzare. Consumatorii și-au redirecționat bugetele, și-au modificat comportamentul de consum și achizițiile. Ce au facut brandurile și retailerii in online in aceasta perioada pentru a se adapta noului model de consum? Care sunt cele mai noi trenduri in marketing online? Cum pot ajuta motoarele de cautare online retailerii in a ajunge cat mai repede la consumator și care sunt beneficiile pentru aceștia din urma? La aceste intrebari și la… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

