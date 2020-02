Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber nu a mai așteptat pe nimeni și s-a autosesizat in legatura cu cele 25 de Ordonanțe de Guvern date intr-o singura ședința a Cabinetului Orban.Avocatul Poporului, Renate Weber, nu a mai așteptat sesizari de la partidele politice și arata ca iși rezerva dreptul de a ataca la Curtea Constituționala…

- Guvernul Orban bate recordurile de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura sedinta. Nu mai putin de 25 de asemenea acte normative au fost adoptate in sedinta de marti, 4 februarie, care a durat 8 ore. La acestea se adauga si 31 de hotarari de guvern si doua proiecte de legi.STIRIPESURSE.RO…

- Sedinta de Guvern de marti, 4 februarie, s-a terminat dupa 8 ore. Executivul a adoptat mai multe ordonante de urgenta, care sunt prezentate, intr-o conferinta de presa, de ministrul Educatiei si de seful Cancelariei Premierului.Stire in curs de actualizare.

- In fața parlamentarilor care nu au alte treburi Presedintele Klaus Iohannis depune astazi juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Sedinta solemna comuna a Parlamentului va avea loc la ora 14,00. Pe 4 decembrie, conducerea…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis ministrilor, in sedinta de Guvern de vineri, ca nu va mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta pe care nu o discuta in prealabil cu el, pentru ca nu i se pare normal "sa se trezeasca" cu astfel de acte normative despre care nu stie.…

