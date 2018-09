Webdesk Agency a lansat servicii dedicate antreprenorilor din programul Start-Up Nation 2018 Potrivit unui studiu demarat de agentia de web design Webdesk din Bucuresti , nu mai puțin de 60% dintre clienții din portofoliu au remarcat deschiderea audienței ca urmare a lansarii unui site cu design responsive și meniu intuitiv. Cumulate, aceste facilitați stimuleaza traficul organic in magazinele online. Afacerile inscrise in programul Start-Up Nation 2018 debuteaza cu dreptul in online Prima impresie conteaza atat in offline, dar mai ales in online. Milioanele de utilizatori care acceseaza un site sau magazin online trebuie intampinați cu mesaje persuasive și un meniu ușor de accesat pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

