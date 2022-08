We all live in Xanadu…Olivia Newton-John nu mai este. Mesajul impresionant al lui Travolta (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- ​Spania, Franța, Germania și Marea Britanie sunt printre țarile europene in care cele mai rapide trenuri ating 300 km/h și sunt mulți oameni care spera ca aceste trenuri super-rapide vor ajunge in cat ai multe locuri, vor avea rute tot mai lungi și vor traversa cat mai multe granițe. Nu este insa deloc…

- Drapelul Romaniei a fluturat pe cel mai inalt varf din Africa de Nord, Toubkal 4167 m. Tara noastra, reprezentata de locotenent colonel Laurentiu Serban, a fost printre cele 7 natiuni calificate sa participe la expeditia Invictus Endeavour., transmite MApN. Militarii raniti, reprezentanti ai echipelor…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca spera ca Ucraina sa poata sa gazduiasca editia de anul viitor a concursului Eurovision si ca poporul ucrainean "merita sa aiba" aceasta competitie pe teritoriul sau, informeaza DPA, potrivit Agerpres.BBC poarta in prezent negocieri cu Uniunea Europeana…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la unele probleme care au aparut pe piața. Și anume ca medicamentele generice si biosimilare sunt penalizate de o taxa clawback foarte mare, bariere la prescriere si o metodologie a preturilor nealiniata…

- Rareș Bogdan este revoltat de atitudinea anumitor distribuitori din domeniul energiei, care, spune el, au greșit un milion de facturi ale romanilor. Prim-vicepresedintele PNL, eurodeputatul Rares Bogdan, le-a transmis un mesaj distribuitorilor din domeniul energiei care au reclamat ca nu au primit sumele…

- Cat de mult te costa, de fapt, sa locuiești in Belgia? Cat de scumpa e viața acolo? Pe langa Germania, Olanda, Spania, sau Marea Britanie, sunt romani care iau in calcul sa inceapa o noua viața și in Belgia. Inainte de a lua insa o astfel de decizie este bine sa știm și cat de mult te costa, de fapt,…

- Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in trei seturi, 7-6 (7/2), 6-3, 7-6 (7/5), de americanul Brandon Nakashima (75 ATP).Germanul a avut nevoie de aproape trei ore pentru a-si adjudeca victoria, in…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, s-a intors ieri, 15 mai, de la Torino, acolo unde a avut loc finala concursului. Artistul e mulțumit de succesul lui și a anunțat ca pregatește mari proiecte pe plan muzical. Imbracat lejer și vizibil obosit, WRS a ținut sa faca cateva declarații pe aeroportul…