- Tribunalul Ilfov a amanat, miercuri, cu doua zile, luarea unei decizii in legatura cu cererea depusa de Rudel Obreja privind intreruperea executarii pedepsei de cinci ani primita in dosarul 'Gala Bute', fostul presedinte al Federatiei Romane de Box invocand ca are probleme grave de sanatate, Agerpres.…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care ispaseste o condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, ca are cancer cu metastaze si ca vrea intreruperea executarii pedepsei pentru a incepe demersurile medicale fie in tara,…

- Premierul Nicolae Ciuca promite controale la benzinariile din Romania pentru a se evita specula. Ciuca spune ca masura de compensare cu 50 de bani pe litru adoptata de guvern pentru temperarea prețului combustibilului nu va afecta bugetul de investiții. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Curtea de Apel din Sofia a decis vineri sa respinga contestația depusa de Elena Udrea la extradarea in Romania pentru executarea celor 6 ani de inchisoare primiți in dosarul Gala Bute. Udrea va ramane astfel in arestul bulgarilor și autoritațile judiciare de la Sofia urmeaza sa o predea autoritaților…

- Termenul in care un cetatean strain poate solicita eliberarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca a fost extins de la 60 la 180 de zile de la data obtinerii de catre angajator a avizului de angajare, in urma unei modificari a OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Fii…

- La o luna de la incarcerare, Rudel Obreja, condamnat in dosarul Gala Bute, acuza din nou ca a fost trimis la inchisoare in mod ilegal. Acesta spune ca intreg completul care l-a condamnat a fost constituit nelegal și ca Romania face abuzuri mai grave decat in Coreea de Nord. Fii la curent cu…

- Președintele Senatului Florin Cițu a declarat marți, la Parlament, ca o criza economica poate fi evitata daca Guvernul va lua „masurile bune".