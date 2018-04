Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un plan de 20 de miliarde de dolari, bazat pe dezvoltarea investitiilor, partajarea datelor si stabilirea unor norme etice, pentru a plasa UE "in prim-planul" cercetarilor...

- Big Data e aplicația de care directorul sportiv Monchi și antrenorul Di Francesco se folosesc pentru a alege jucatorii potriviți și cele mai bune soluții in teren, analizand milioane de variante și situații. Aruncata sambata de Fiorentina de pe podiumul Seriei A, AS Roma repeta pentru derbyul Capitalei…

- In timpul misiunilor de explorare a mediului marin, robotii pot fi asemanati cu un taur care da buzna intr-un magazin de portelanuri, propulsia acestor dispozitive deranjand vietuitoarele pe care ar trebui sa le monitorizeze. Insa, o echipa de oameni de stiinta a anuntat miercuri ca a inventat un peste…

- Acum este mai sigur ca oricand ca inteligența artificiala va schimba lumea. Anumite activitați vor fi robotizate și chiar vor disparea cateva joburi. In Romania, inteligența artificiala este tot mai prezenta datorita specialiștilor in IT. In curand va fi lansat primul funcționar virtual, numit Antonia.

- ASUS a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z si ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, care dispun de ecrane din margine in margine cu un raport ecran/carcasa de 90%, intr-un corp compact, comparabil ca…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se conduc singure. Acum inteligența…

- Compania Sony va lansa un serviciu de taximetrie pe care il va gestiona cu ajutorul unui soft bazat pe inteligenta artificiala. Pentru inceput, sistemul va fi pus in practica in Japonia, printr-o alianța cu cinci companii de taxi deja existente pe piata, scrie digi24.ro.

- Numele lui este Noah și nu doreste sa iși arate fața. El spune ca a fost deja in anul 2030 și știe cu exactitate ce ne rezerva viitorul. Noah a fost supus unui test cu detectorul de minciuni, iar imaginile cu el au impanzit tot Internetul dupa ce au aparut pe Youtube. Noah sustine ca peste…