Manchester United l-a transferat de la Real Madrid pe mijlocașul brazilian Casemiro, in varsta de 30 de ani. Wayne Rooney, legenda a clubului englez, nu e convins ca „inchizatorul” adus de la campioana Europei este ceea ce le lipsea „diavolilor”. Casemiro ajunge pe Old Trafford in schimbul a 71 de milioane de euro, la care se pot adauga alte 10 milioane de euro din bonusuri. El va semna un contract pe 4 ani. ...