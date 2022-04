Stiri pe aceeasi tema

- Wayne Rooney, fosta glorie a clubului de fotbal Manchester United, a afirmat ca l-ar alege pe Mauricio Pochettino (PSG) in locul lui Erik ten Hag (Ajax) pentru banca tehnica a echipei de pe Old Trafford, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Wayne Rooney (36 de ani), actualul antrenor de la Derby County, a vorbit despre fostul sau coleg de la Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 de ani), pe care il considera „la fel de enervant” ca in perioada in care cei doi imparțeau același vestiar. Rooney și Ronaldo au fost coechipieri in perioada…

- Erik ten Hag (52 de ani), tehnicianul lui Ajax, este favorit sa devina noul antrenor al lui Manchester United, din vara. Cu toate acestea, olandezul a fost sfatuit sa nu accepte oferta „diavolilor”, chiar de un fost antrenor al echipei de pe Old Trafford, Louis Van Gaal (70 de ani). Actualul selecționer…

- Wayne Rooney, actualul antrenor al echipei Derby County, din liga secunda de fotbal a Angliei, isi doreste ca intr-o zi sa preia banca tehnica a fostei sale formatii Manchester United, conform tabloidului The Sun, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Legendarul stadion Old Trafford, pe care isi disputa meciurile de pe teren propriu Manchester United, supranumit "Teatrul viselor", ar putea fi demolat de actualul proprietar al clubului englez de fotbal, in vederea construirii unei noi arene, informeaza presa britanica, citat de Agerpres. Fii…

- Fostul mijlocas international englez Wayne Rooney, actualul antrenor al echipei Derby County (D2), a afirmat ca obisnuia sa consume alcool in cursul carierei sale pentru a combate stresul, conform unui interviu acordat publicatiei Mail on Sunday, citata de AFP. Descoperit la 16 ani de Everton si…

- Wayne Rooney, fostul star al lui Manchester United și al naționalei Angliei, susține ca nu a fost pregatit pentru trecerea la fotbalul profesionist, alcoolul ajutându-l sa faca fața problemelor avute. Fostul mare fotbalist și-a început cariera profesionista la Everton, iar la doar…

- Frank Lampard este pe cale sa devina noul antrenor al lui Everton, dupa ce conducatorii gruparii din Liverpool i-au oferit fostului mijlocas al nationalei Angliei postul ramas vacant dupa demiterea lui Rafa Benitez, relateaza BBC.Lampard, în vârsta de 43 de ani, este liber de contract…