Wawa Cosmetics - brandul care face o diferenta in ingrijirea personala De prea multe ori ochii ne sunt furati de reclame stralucitoare, atent create, ce au doar ca scop consumul in masa. La fel cum suntem invatati sa evitam orice animal sau planta viu colorata, fiindca are toate sansele sa fie otravitoare, la fel se intampla si in cazul cosmeticelor de exemplu. Ne lasam pacaliti de etichete frumoase, de cuvinte precum bio sau natural, insa pe spate cand citesti lista ingredientelor observi ca o buna parte din ele n-au nici o legatura cu naturalul. Odata ce trecem de 20 de ani incepem sa ne gandim mai intens la o rutina de beauty adecvata, fiindca deja incepem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

