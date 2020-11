Daca va plac piesele care va transpun intr-o lume total noua, datorita imaginilor vizuale inserate in versuri, atunci aceasta piesa este pentru voi. Cu elemente de storytelling și un refren extrem de catchy, va avertizam – s-ar putea ca, in acest weekend, sa aveți o noua piesa preferata in playlist. Atat dimineața la cafea, cat și in momentele din seara, in care va relaxați, Tom’s Diner va veni ca un refresh bine meritat. Și va va pune, cu siguranța, pe ganduri – oare despre a cui voce este vorba in versuri? Iar, pentru a pastra atmsofera speciala și plina de mister din piesa, vom lasa acest raspuns…