Watkins, erou peste noapte

- Anglia s-a calificat in finala Euro 2024 dupa 2-1 cu Olanda, meci tranșat la limita, in minutul 90+1, de catre Ollie Watkins, intr-un moment in care resursele celor „Trei lei” erau epuizate. A fost rezultatul unor schimbari ce au invins vigoarea batava ce se pregatea de prelungiri. ...

- Gareth Southgate (53 ani), selecționerul Angliei, extrem de criticat in ultimele saptamani in presa din Albion, a oferit primele declarații dupa Olanda - Anglia 1-2. Acesta s-a aratat incantat de jocul elevilor lui, explicand și motivația din spatele schimbarilor decisive ale lui Ollie Watkins și Cole…

- Ollie Watkins a fost eroul nesperat al „The Three Lions”, reușind sa marcheze cu o execuție perfecta in minutele de prelungire ale semifinalei cu Olanda, tranșata de trupa lui Gareth Southgate cu 2-1. Batavii au condus, grație golului lui Xavi Simmons, o alta reușita superba de altfel, iar englezii…

- Presa engleza jubileaza, dupa ce naționala pregatita de Gareth Southgate (53 de ani) a invins-o pe Olanda cu scorul de 2-1, in a doua semifinala de la Euro 2024 și s-a calificat in marea finala, unde va da de Spania duminica, 14 iulie. In minutul 81 al meciului de pe Signal Iduna Park, Gareth Southgate…

- Finala Campionatului European de fotbal din Germania este Spania ndash; Anglia, a doua echipa obtinand calificarea in ultimul act dupa ce a trecut de Olanda in semifinala.Anglia s a impus cu 2 1, dupa ce a fost condusa cu 1 0, marcand golul victoriei in minutul 90 1 Au inscris Harry Kane 18 ndash; din…

- Dupa ce a fost condusa la Dortmund, grație golului superb al lui Xavi Simmons, Anglia a „rasturnat” rezultatul de pe tabela de marcaj, datorita reușitelor lui Harry Kane (minutul 18, din penalty) și Ollie Watkins. Atacantul lui Aston Villa a marcat in primul minut de prelungiri, devenind eroul trupei…

- Harry Kane, capitanul și golgheterul Angliei, n-a facut o figura reușita la turneul final din Germania, pana acum, in ciuda celor doua goluri marcate. La „optimea” cu Slovacia (2-1), suporterilor englezi le-a cașunat pe selecționerul Gareth Southgate, in care au aruncat cu pahare de bere. Acum, inaintea…