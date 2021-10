Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a remizat, sambata, in deplasare, scor 3-3, cu Brentford, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Angliei. Gazdele au deschis scorul prin Pinnock in minutul 27, dar Liverpool a egalat prin Jota, patru minute mai tarziu. Pana la pauza nu a mai marcat nici una dintre echipe. La 10 minute…

- Ajax Amsterdam si Manchester City au obtinut victorii la scor, miercuri seara, in prima etapa a grupelor noului sezon al Ligii Campionilor la fotbal. Ajax a surclasat campioana Portugaliei, Sporting Lisabona, cu 5-1, chiar pe ''Jose Alvalade'', ivorianul Sebastien Haller marcand patru…

- Echipa FC Liverpool a obtinut o victorie categorica in deplasare, duminica, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Leeds United, in singurul meci din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei. Atacantul egiptean Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 20 al intalnirii de pe stadionul Elland Road.…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Aston Villa, intr-un meci contand pentru etapa a patra a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL EXPLOZIV de la ARAD-Angajați MApN ce ar putea face parte din anturajul...…

- Internationalul francez Moussa Sissoko s-a transferat de la Tottenham Hotspur la alta echipa din campionatul de fotbal al Angliei, nou-promovata Watford, cu care a semnat vineri un contract pe doua sezoane, scrie presa din Hexagon. Sissoko, un mijlocas care a implinit in aceasta luna 32 de ani, are…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Norwich City, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei. Golurile au fost marcate de Jota ’26, Firmino ’65 si Salah ’74. Mohamed Salah a pasat decisiv pentru colegii sai la primele doua goluri, scrie…

- Suporteri ai echipelor Manchester United si Leeds s-au batut, sambata, in apropierea stadionului Old Trafford, inainte de meciul contand pentru prima etapa a campionatului Angliei. Fanii au fost filmati alergandu-se si lovindu-se chiar si cu scaune, iar imaginile au ajuns in social media.…

- Ce start de sezon pentru Manchester United! „Diavolii” au invins-o categoric pe Leeds, 5-1, intr-un meci in care Bruno Fernandes a izbutit un hattrick. United a aratat fioroasa in primul meci al noului sezon din Premier League. Victima „diavolilor” a fost Leeds, echipa construita dupa chipul și asemanarea…