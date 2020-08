Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul moldovean al echipei Noah, Igor Picușciac, in varsta de 37 de ani, a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului 2019/2020 in Armenia, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Eusebio Di Francesco a fost instalat in functia de antrenor principal al echipei Cagliari Calcio, clubul la care este legitimat internationalul moldovean Artur Ionita.Tehnicianul l-a inlocuit pe Walter Zenga, care a fost demis.

- ​Tehnicianul spaniol Robert Moreno a fost demis de la AS Monaco, anunta, sâmbata, cotidianul L'Equipe.În vârsta de 42 de ani, Robert Moreno a fost numit antrenor în decembrie 2019, când a semnat un contract valabil pâna în iunie 2022.Locul lui…

- Gheorghe Multescu a fost prezentat oficial in calitate de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. Tehnicianul in varsta de 68 de ani l-a inlocuit la carma gruparii din Stefan cel Mare pe Adrian Mihalcea.

- Cehul Dusan Uhrin jr a fost prezentat oficial, joi, ca antrenor principal al echipei Gaz Metan Medias, a anuntat clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. Uhrin va fi ajutat la Gaz Metan de un staff tehnic compus din mai multe persoane. Astfel, de pregatirea…

- Vasile Stanga a amanat venirea la Targu Jiu si semnarea contractului cu Energia Pandurii pentru saptamana viitoare. Tehnicianul este implicat acum in programul echipei nationale masculine, cu care a sustinut in week-end doua meciuri amicale, urmand c...

- Joi,4 iunie, profesorul Gheorghe Covaciu a devenit, oficial, antrenor principal al echipei de handbal a CS Dacia Mioveni, dupa ce s-a desparțit, jovial, de HCM Slobozia, echipa care se confrunta cu probleme financiare. Aceasta mutare face parte din strategia de intarire a clubului din Mioveni, care…

- Tehnicianul echipei Leicester City, Brendan Rodgers, a declarat ca a avut coronavirus si a invins boala, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.“Abia mai puteam sa merg si mi-a amintit de vremea cand am urcat pe muntele Kilimanjaro. Cu cat ajungeai mai sus cu atat aveai mai multe probleme de…