Watchdog retracts report on hospital admission of COVID-19 positive person

- Pana astazi, 7 martie 2020, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (coVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. La ora 17.00, in județul Alba se afla 360 persoane autoizolate, zero persoane carantinate. Nu exista nici un caz confirmat de coVID-19 pe raza județului Alba. Tanara de 15 ani…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- A number of 38 people have been placed in institutional quarantine at national level to be test for the novel coronavirus (COVID-19) and another 11,311 are in self-isolation at home, while under medical monitoring, the Strategic Communication Group informs. According to the same source, a number…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ,,Va reamintim ca pe teritoriul…

- The Strategic Communication Group announces the fourth case of coronavirus in Romania, a 47-year-old man from the western city of western Timisoara. According to the cited source, the man was on a plane with the woman tested positive in February and who returned from Italy."This afternoon,…

- As many as 42 people are currently in institutional quarantine in Romania nationwide, and 9,431 are monitored at home for the novel coronavirus. According to a press statement released by the Strategic Communication Group, three people have been so far diagnosed with COVID-19 in Romania, one of whom…

- Masuri urgente dupa primul caz de coronavirus din Romania. Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…