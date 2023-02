Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor oferi Ucrainei bombe ghidate prin GPS cu raza lunga de acțiune, capabile sa loveasca ținte la o distanța de 72 km, scrie Bloomberg, care citeaza oficiali din domeniul armamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin patru militari americani au fost raniti in Siria, in cursul unei operatiuni in care a fost asasinat un lider al retelei teroriste Stat Islamic, anunta Comandamentul Central american (CENTCOM).

- Cel putin 12 militari germani au fost raniți, miercuri, in urma unui accident cu vehicule blindate de tip Puma, produs intr-un centru de antrenamente. Doua vehicule de infanterie de tip Puma au intrat in coliziune la viteza relativ mare intr-un poligon militar situat la periferia oraselului Gardelegen,…

- Fortele rusesti se pregatesc pentru un nou atac iminent in Ucraina, "cel mai probabil curs de actiune" fiind o ofensiva "in urmatoarele luni", potrivit analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un think tank din Washington, informeaza NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai…

- Pentagonul a decis sa mențina cateva mii de soldați americani in sud-estul Romaniei pentru inca noua luni, aceasta fiind cea mai apropiata unitate a armatei americane de razboiul din Ucraina, au declarat oficialii sambata, potrivit The New York Times. Urmatoarea misiunea va fi condusa de un general…

- Washingtonul ia in calcul sa ii furnizeze Ucrainei vehicule de lupta blindate Bradley, a anuntat miercuri presedintele american Joe Biden, transmite DPA. Potrivit Pentagonului, vehiculul de lupta blindat Bradley este de obicei echipat cu un tun, o mitraliera si proiectile antiblindaj. Intrebat de un…

- Aliații occidentali s-au orientat spre furnizarea de vehicule blindate de lupta Ucrainei, dar nu și de tancuri mai grele pe care aceasta le-a solicitat pentru a lupta impotriva Rusiei, in timp ce Washingtonul a prezis ca luptele intense vor continua luni de zile pe linia frontului estic, relateaza Reuters.…

- Un oficial de rang inalt de la Kiev a confirmat relatarile din presa israeliana privind uciderea unui grup de instructori militari iranieni in Peninsula Crimeea, anexata de Rusia. Ei ar fi fost eliminați in urma unor atacuri ale Ucrainei. Oficialul a avertizat ca iranienii de pe teritoriul Ucrainei…