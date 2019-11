Statele Unite vor pastra in cele din urma aproximativ 600 de militari in Siria, in pofida vointei afisate de presedintele Donald Trump de a pune capat "razboaielor fara sfarsit", a afirmat miercuri seful Pentagonului, Mark Esper, citat de AFP.



"Suntem pe cale de a retrage trupele din nord-estul Siriei", a declarat ministrul american al apararii in avionul care il ducea la Seul, unde incepe joi un turneu prin Asia.



"In final, vom avea acolo intre 500 si 600 de soldati", a adaugat el.



Iintrebat daca acest numar ii include si pe cei circa 200 de soldati desfasurati…