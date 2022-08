Washingtonul va furniza Ucrainei un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari

Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Casa Alba ar trebui sa anunte oficial acest ajutor miercuri, in aceeasi zi a celebrarii Independentei Ucrainei, care coincide cu implinirea a sase luni de conflict de la inceputul invaziei ruse in aceasta tara, pe 24 februarie, a precizat responsabilul sub anonimat. Ar fi cel mai mare ajutor militar american de la inceputul razboiului si ar permite Kievului de a achizitiona noi arme sau…