Washingtonul va face ''tot ce este necesar'' pentru a asigura securitatea translatorilor afgani

Statele Unite vor face "tot ce este necesar" pentru a asigura securitatea translatorilor afgani, a promis joi seful statului-major american, generalul Mark Milley, intr-un moment in care retragerea americana din Afganistan a depasit 50%, in avans fata de termenele stabilite, noteaza AFP.



Departamentul de Stat este cel care gestioneaza dosarul, fiind insarcinat sa acorde vize afganilor, in special translatorilor, care se tem pentru viata lor dupa plecarea fortelor straine din Afganistan, dar Pentagonul a inceput deja pregatirile in acest sens, a reamintit cel mai inalt gradat american,…