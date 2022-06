Washingtonul va anunța la summitul NATO o consolidare „pe termen lung” a angajamentului său militar în Europa Statele Unite vor face miercuri, la summitul NATO de la Madrid, „anunturi precise” despre „noile angajamente militare terestre, navale si aeriene pe termen lung” in Europa, in special in estul continentului, a declarat Jake Sullivan, principalul consilier diplomatic si militar al presedintelui american Joe Biden, in timp ce secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a mentionat printre obiectivele summitului si reducerea emisiilor poluante ale armatelor NATO, relateaza AFP si Reuters. ”Un anumit numar de state” membre ale NATO de asemenea ”vor promite suplimentarea contributiilor lor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

