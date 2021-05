Washingtonul speră că Phenianul se va angaja pe calea diplomatică (Blinken) SUA spera ca regimul de la Phenian va profita de ocazia de a se angaja pe calea diplomatica pentru a denucleariza peninsula, a declarat luni secretarul de stat american Antony Blinken, care a prezentat la o reuniune G7 la nivel de ministri de externe abordarea acestui dosar de catre administratia Biden, potrivit agentiilor internationale de presa.



"Sper ca Coreea de Nord va profita de a se angaja diplomatic si de a vedea daca exista mijloace de a avansa spre obiectivul denuclearizarii complete a peninsulei coreene", a declarat el in cursul reuniunii G7 la Londra.



"Asteptam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

