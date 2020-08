Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat ca va inversa miscarea presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) „în prima zi”, daca va câstiga alegerile din noiembrie, relateaza BBC. Trump a început oficial marti retragerea, dupa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost alertata despre epidemia de coronavirus de reprezentanta sa din China, nu de autoritatile locale, situatie care ar putea avea impact in privinta perceptiei asupra cooperarii Beijingului, informeaza cotidianul The Guardian.Organizatia Mondiala a…

- Statele Unite au cumparat aproape intreaga rezerva globala de Remdesivir, unul dintre singurele doua medicamente dovedite ca ar functiona in tratarea Covid-19, potrivit The Independent. Remdesivir, un medicament utilizat anterior impotriva Ebola, a demonstrat ca reduce timpul de recuperare pentru pacienti…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…

- Vineri, Statele Unite au anunțat masuri pentru a impiedica capacitatea Huawei de a dezvolta semiconductori in strainatate folosind tehnologia americana. Departamentul de Comerț al SUA a afirmat ca „a vizat strategic și foarte precis achizițiile de semiconductori de catre Huawei, care provin direct din…

- Cele 194 de țari ale OMS se intalnesc luni, virtual, pentru prima data in istoria organizației, pentru a discuta raspunsul internațional la pandemie, cu tensiunile sino-americane, discuțiile despre Taiwan și vaccinurile ca subiecte de fricțiune. In ciuda creșterii tensiunilor dintre Washington și Beijing,…

- China a recunoscut, sambata, ca pandemia Covid-19 a dezvaluit „ lacune ” in sistemul sau de sanatate și de prevenire a bolilor infecțioase, observații care vin pe fondul criticilor președintelui american Donald Trump. Debutul crizei a fost dur: ingrijitorii care se confruntau cu o boala pe atunci necunoscuta,…