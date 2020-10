Stiri pe aceeasi tema

- Programele nuclear și de rachete balistice ale Coreei de Nord reprezinta o amenințare globala, a spus Secretarul american al Apararii, Mark Esper. Declarația vine dupa ce Phenianul a prezentat o racheta balistica intercontinentala noua la o parada militara care a marcat 75 de ani de la inființarea Partidului…

- Statele Unite impun noi taxe vamale la importurile de tabla din aluminiu din 18 tari, in valoare de 1,96 miliarde de euro, dupa ce autoritatile au stabilit ca bunurile au fost vandute sub pretul de productie, a anunțat vineri secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, transmite Reuters.Citește…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, va efectua in aceasta saptamana un turneu in nordul Africii pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite in regiune si a intari cooperarea cu Algeria, unde va fi primul secretar american al apararii care viziteaza aceasta tara dupa aproape 15 ani, noteaza AFP.…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat marti ca Statele Unite vor mentine superioritatea militara a Israelului in Orientul Mijlociu, in contextul in care statul evreu este ingrijorat de o posibila vanzare de avioane de lupta americane F-35 catre Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a semnat sambata un acord de intensificare a cooperarii militare intre Statele Unite si Polonia care prevede suplimentarea trupelor SUA, conform Associated Press. Aflat la Varsovia la finalul unui turneu in Europa Centrala si de Est, Mike Pompeo a semnat cu…

- Secretarul apararii din SUA, Mark Esper, a anuntat, sambata, ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000", pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Seful Statului Major al SUA, Mark Milley, a facut vineri o vizita surpriza in Israel pentru a discuta despre "Iran si provocarile de securitate regionala", conform unui comunicat al armatei israeliene, informeaza AFP. Generalul Mark Milley s-a intalnit cu premierul Benjamin Netanyahu, cu ministrul apararii…