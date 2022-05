Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri ca mentin Cuba pe lista tarilor care nu coopereaza suficient impotriva terorismului, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev a acuzat miercuri Statele Unite ca duc un razboi proxy cu Rusia, dupa ce Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, și a spus ca economia SUA va avea de suferit, scrie Reuters . La randul sau, președintele Dumei de…

- Iranul si Statele Unite s-au angajat in discutii indirecte la Viena, in ultimul an, pentru a relua acordul nuclear din 2015 dintre Teheran si puterile mondiale, intre care se aflau atunci si Statele Unite. Presedintele Donald Trump a retras SUA din acord in 2018, iar Iranul a incalcat ulterior prevederile…

- Dar profitul gigantului tehnologic chinez a crescut anul trecut, acesta concentrandu-se pe cresterea profitabilitatii. ”In ciuda unei scaderi a veniturilor in 2021, capacitatea noastra de a face profit si de a genera fluxuri de numerar este in crestere si suntem mai capabili sa facem fata incertitudinii”,…

- Jens Stoltenberg a declarat ca NATO se arata îngrijorata de faptul ca Rusia ar putea folosi arme chimice într-o operațiune sub „steag fals” în Ucraina. Declarațiile au fost facute marți, 15 martie, de catre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul…

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia si China ca raspandesc ‘in mod intentionat’ ‘minciuni’ despre presupuse laboratoare americane de arme biologice si chimice in Ucraina, spunand ca se tem ca Rusia foloseste astfel de arme interzise, noteaza AFP. ‘Kremlinul raspandeste pur si simplu in mod intentionat…

- Miliardarul rus Oleg Deripaska – fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal – a transmis pe Telegram un nou mesaj in care cere pace in Ucraina „cat mai curand posibil”, scrie BBC . Reacționand la o afirmație a istoricului israelian Yuval Noah Harari despre invazia Rusiei in Ucraina, miliardarul…