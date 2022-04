Stiri pe aceeasi tema

- Ma Xiaoguang, purtator de cuvant al Biroului pentru probleme taiwaneze din cadrul Consiliului de Stat, a facut aceste remarci in raspuns la decizia Departamentului american al apararii de a vinde Taiwanului arme in valoare de circa 95 de milioane de dolari americani.Vanzarea de arme de catre SUA regiunii…

- Guvernul american a aprobat vanzarea a opt avioane de lupta de tip F-16 Bulgariei, in vederea unei ”consolidari a securitatii” acestu stat membru NATO, in contextul razboiului rus in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul saudit a insistat marti asupra angajamentului sau fata de acordul OPEC+ pentru o crestere graduala, dar limitata, a productiei de petrol, manifestandu-si din nou opozitia fata de o sporire mai rapida a productiei care sa franeze cresterea continua a pretului barilului de petrol dupa invazia…

- Vanzarea clubului englez de fotbal Chelsea Londra a fost inghetata dupa ce patronul sau, Roman Abramovici, a fost vizat de sanctiunile impuse de guvernul Marii Britanii oligarhilor rusi care detin proprietati sau alte bunuri pe teritoriul sau, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Doua vanzari majore de echipamente militare catre Cairo, legate de transportul aerian si sistemele radar, au fost aprobate marti de Departamentul de Stat al SUA, in ciuda preocuparii tot mai mari cu privire la respectarea drepturilor omului in Egipt. Vanzarea a 12 avioane de transport militar cvadrimotoare…

- Guvernul peruvian a catalogat deversarea de petrol care a avut loc in zona unei rafinarii din Peru ca fiind un „dezastru ecologic”, informeaza Reuters. Poluarea oceanului s-a produs din cauza valurilor neașteptat de mari provocate de erupția vulcanului din Tonga. Ministrul de externe peruvian a spus…

