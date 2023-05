Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis sprijinul Statelor Unite pentru procesul de pace dintre Armenia si Azerbaidjan in discutii telefonice separate cu liderii lor si a chemat la deschiderea rutei vitale catre enclava disputata Nagorno-Karabah, scrie AFP, citat de Agerpres.Aceste…

- Azerbaidjan a decis sambata sa-si retraga sportivii de la Campionatele europene de haltere care au loc la Erevan, capitala Armeniei, in urma unui incident in care steagul sau a fost ars, scrie AFP, conform Agerpres.Cele doua foste republici sovietice din Caucaz sunt implicate intr-un conflict de…

- Un schimb de focuri la granita dintre Azerbaidjan si Armenia s-a soldat cu sapte soldati morti de cele doua parti, intr-o regiune pe care cele doua tari si-o disputa, scena a unor ciocniri regulate, au anuntat marti autoritatile armene si azere, transmite AFP.Cele doua foste republici sovietice din…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Armenia si Azerbaidjan au purtat sambata, la Munchen, cu medierea Statelor Unite, primele discutii din ultimele patru luni pe fondul tensiunilor in crestere legate de regiunea disputata Nagorno-Karabah.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa in perioada 16-22 februarie in Germania, Turcia si Grecia pentru a participa la conferinta de securitate de la Munchen si a urmari eforturile de raspuns ale Statelor Unite la cutremurele care au lovit Turcia si Siria, a informat miercuri Departamentul…