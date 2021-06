Stiri pe aceeasi tema

- Se aștepta ca Washingtonul sa autorizeze rapid pana la 1 miliard de dolari pentru ca Israelul sa-și completeze sistemul de aparare antiracheta „Iron Dome” dupa confruntarile din mai cu Hamas. Asdar, Israelul va solicita suplimentar un miliard de dolari in ajutor militar de urgența din partea Statelor…

- Israelul va raspunde ''foarte puternic'' daca miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, incalca armistitiul aflat in vigoare de vineri, a avertizat marti premierul israelian Benjamin Netanyahu, in cadrul unei conferinte de presa comune cu secretarul de stat american Antony…

- Washingtonul a denuntat marti afirmatiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, considerate "antisemite" si a lansat un apel la evitarea "remarcilor incendiare care ar putea incita la si mai mult la violenta" in Orientul Mijlociu, potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Cancelaria prim-ministrului Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca guvernul a decis redeschiderea pe scara larga a scolilor, relateaza DPA și Agerpres.Guvernul israelian a decis sa faca trecerea de la lectiile predate unor grupuri restrânse de copii la cele obisnuite, desfasurate în clase…

- Guvernul presedintelui Joe Biden considera Cisiordania este un teritoriu "ocupat" de Israel, a declarat miercuri Departamentul de Stat american intr-o punere la punct dupa publicarea unui raport care parea sa evite aceasta formulare, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Diana Șoșoaca…

