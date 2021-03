Administratia presedintelui american Joe Biden a promis marti sa apere drepturile omului ''peste tot'' in lume, inclusiv in tarile partenere ale SUA, marcand astfel o ruptura de diplomatia selectiva si ''silentioasa'' din timpul mandatului fostului lider de la Casa Alba, Donald Trump, transmite AFP.



''Tendinta pentru drepturile omului continua sa fie in directia gresita'' in ''toate regiunile lumii'', a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, la prezentarea raportului anual al Departamentului de Stat privind…