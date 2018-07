Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat Turcia ca incepand de luna viitoare vor fi aplicate actiuni 'agresive' impotriva Iranului, iar in virtutea acestor sanctiuni companiile turce care efectueaza tranzanctii cu Iranul nu...

- Starea de urgenta impusa in Turcia a luat sfarsit, fiind instaurata dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016 , care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice. Starea de urgenta a fost prelungita de sapte ori, de fiecare…

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la închisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara într-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la închisoare pe viata în cazuri conexe depasind…

- Recep Tayyip Erdogan a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte al Turciei, cu prerogative sporite, conferite de sistemul prezidential, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Recep Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani in calitatile de prim-ministru si…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pe numele a 346 de membri ai fortelor armate suspectati de legaturi cu presupusi instigatori ai puciului esuat din iulie 2016, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Procurorul din Istanbul a emis mandate de arestare pe numele…

- Realegerea din primul tur a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care obtine un nou mandat cu puteri crescute, a generat reactii in toata lumea, principalele mesaje fiind grupate de agentia AFP, luni, in urmatoarea sinteza: Statele Unite ale Americii. Prin intermediul purtatoarei de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca nu exclude formarea unei coalitii in parlament daca alianta dominata de catre partidul sau, AKP, nu obtine majoritatea la alegerile de duminica, relateaza joi AFP. ''Daca 'Alianta Poporului' obtine 300 de mandate (din totalul de 600),…

- Politia turca a arestat marti 84 de persoane, la Istanbul, si a plasat orasul sub un control consolidat, in contextul in care opozitia a indemnat la manifestatii de 1 mai, relateaza AFP conform News.ro . In total, 84 de persoane au fost retinute la Istanbul, in pricipal in cartierul Besiktas, a anuntat…