- Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a subliniat ca Washingtonul i-a "comunicat" Moscovei pozitia sa "fara ambiguitati", "public", dar si "prin alte canale"."Deoarece sunt responsabili de deteriorarea sanatatii lui, ii indemnam sa permita imediat accesul medicilor independenti necesari",…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…

- Iranul, Franta, Germania, Marea Britanie, China si Rusia se reunesc vineri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre o eventuala revenire a Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, anunta Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters, o reuniune salutata de catre…

- ”Trebuie sa testam pe scara lanrga si sa depasim rapid aceasta pandemie. Dar nu facem inca suficiente testari, nu facem suficiente testari in toate locurile unde este nevoie”, a declarat Carole Johnson, coordonatorul testarilor pentru Covid-19 de la Casa Alba. Departamentul pentru Sanatate si Servicii…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Ancheta OMS in China cu privire la originile pandemiei de coronavirus trebuie sa fie ''profunda si clara'', a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. ''Este imperativ sa ajungem la baza lucrurilor in aparitia pandemiei in China'',…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- BUCUREȘTI, 22 ian – Sputnik. O veste extrem de importanta a fost transmisa de la Washington – presedintele Joe Biden doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice – ”New START” - incheiat intre SUA si Rusia. Tratatul, in forma actuala, urmeaza sa expire…