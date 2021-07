Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Joe Biden a invitat experti ONU sa examineze bilantul Statelor Unite ale Americii in materie de rasism fata de reprezentantii afro-americani, adoptand o pozitie contrara administratiei precedente a lui Donald Trump, relateaza France Presse. Secretarul de stat american…

- Papa Francisc l-a primit luni la Vatican pe secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in prima sa intalnire de nivel inalt cu echipa presedintelui Joe Biden, ce ar trebui sa semnifice o apropiere diplomatica dupa schimburile uneori tensionate in timpul presedintiei lui Donald Trump, transmite AFP.…

- Intalnirea istorica dintre cei mai importanți lideri ai lumii, președintele SUA, Joe Biden, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a inceput. Este așteptata sa dureze pana la patru ore in care sa fie discutate cele mai importante evenimente geopolitice ale momentului. La intrunire vor participa patru…

- Administrația președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a razgindit sa organizeze o intilnire cu omologul sau ucrainean inainte de summitul aemricano-rus, relateaza Axios. Cu referire la o sursa din Casa Alba, mass-media spune ca Washingtonul a examinat cu adevarat opțiunea de a-l invita…

- ”Este vorba despre o criza extraordinara a pandemiei covid-19 care indeamna la masuri extraordinare”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, Reprezentanta americana a Comertului Katherine Tai. OMS SALUTA O DECIZE ISTORICA Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a salutat imediat pe Twitter o ”decizie…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat miercuri, in marja reuniunii G7 de la Londra, cu omologii si aliatii sai japonez si sud-coreean pe tema dosarului nord-coreean, in contextul in care Washingtonul a chemat Phenianul sa se angajeze pe calea diplomatica, informeaza AFP. Inaintea acestei…

- Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana care adapostea americanii în Irak, ranind cinci persoane, dintre care doi straini, ultimul atac care ilustreaza tensiunile irano-americane într-o țara prinsa între cei doi aliați ai sai, potrivit AFP.Dintre cele cinci rachete lansate…