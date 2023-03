Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca vineri, la 10 martie, pe presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, anunta joi, intr-un comunicat, Casa Alba, relateaza AFP. Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei”…

Pe agenda intalnirii se afla, de asemenea, "coordonarea intre Statele Unite si Uniunea Europeana in vederea combaterii crizei climatice…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii” despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal” pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Washingtonul a avertizat in weekend ca Beijingul ia in calcul sa ofere Moscovei arme și muniție. Un astfel de gest ar schimba natura razboiului, transformandu-l intr-o confruntare globala, care ar implica toate cele trei mari puteri militare ale lumii și pe partenerii lor, scrie New York Times . Șefii…

- China a declarat vineri ca balonul care zboara deasupra Statelor Unite si pe care Washingtonul l-a suspectat ca ar fi unul de spionaj are scopuri civile, meteorologice si de natura stiintifica, si si-a exprimat regretul ca s-a abatut de la curs ajungand in spatiul aerian american, informeaza BBC. Oficialii…

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA.

- De asemenea, OMS si-a reiterat sprijinul pentru testarea Covid a calatorilor din China. Acelasi lucru s-a spus miercuri seara la Bruxelles, unde statele membre ale UE au ajuns la un acord conform caruia cele 27 de state membre sunt „incurajate” sa solicite tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte…

- China a anunțat ca va depune o plangere la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) impotriva SUA pentru restricțiile impuse de aceasta asupra exporturilor de semiconductori, acuzand Washingtonul ca pune in pericol lanțurile de aprovizionare globale. In octombrie, SUA, in numele „securitații naționale”,…