- Administrația Biden a anunțat joi o prima runda de sancțiuni care vizeaza Rusia și Iranul pentru implicarea in luarea de ostatici și detenția abuziva a cetațenilor americani in strainatate, scrie CNBC, informeaza Mediafax.

- SUA au impus noi sanctiuni impotriva Gardienilor Revolutiei din Iran si a serviciului de securitate interna al Rusiei (FSB) pe care le-au acuzat de "luare de ostatici" americani, printre care și jurnalistul de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, care a fost arestat luna trecuta in Rusia.

- Statele Unite ar putea impune masuri restrictive care vizeaza persoane importante din Ungaria, ca raspuns la apropierea dintre Budapesta și Moscova, conform unor surse diplomatice, relateaza 444.hu.

- Washingtonul ar putea aplica sancțiuni impotriva mai multor cetațeni influenți din Ungaria, in contextul apropierii acestei țari de Rusia, au declarat surse diplomatice pentru publicația maghiara 444.hu.

- Uniunea Europeana a aprobat, dupa agitate negocieri de ultim moment, un al zecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, in ultimele ore ale zilei care a marcat un an de la invazia Moscovei in Ucraina, a anuntat vineri seara tarziu presedintia suedeza a UE. "Impreuna, statele membre ale UE au impus…

- Guvernul australian a anuntat vineri ca va trimite mai multe drone Ucrainei pentru a o ajuta in lupta impotriva Rusiei la un an de la declansarea invaziei si a impus noi sanctiuni financiare tintite impotriva a 90 de persoane si 40 de entitati rusesti, informeaza Reuters.

- Anuntul a fost facut miercuri, 15 februarie, de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs sustinut in Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, informeaza Agerpres . Ursula von der Leyen a facut apel la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina. „Slabim…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusa, si a anuntat un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, dar si, in premiera, masuri impotriva companiilor