- Statele Unite s-au alaturat luni Uniunii Europene, Marii Britanii si Canadei in adoptarea de noi sanctiuni impotriva Belarusului, acuzand reprimarea miscarii de opozitie de catre regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko. Potrivit unei declaratii a Departamentului american al Trezoreriei,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam si aparam orice aliat…

- Uniunea Europeana (UE) a prezentat un plan de sustinere a Belarusului, în valoare de pâna la trei miliarde de euro - în cazul unei tranzitii democratice, dupa plecarea lui Aleksandr Lukasenko de la putere, relateaza AFP.În timp ce Statele Unite anuntau ca pregatesc împreuna…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Și Statele Uite ale Americii (SUA) iau masuri impotriva Belarusului, dupa deturnarea avionului companiei Ryanair, care a fost deturnat de pe ruta Atena – Vilnius, și la bordul caruia se afla jurnalistul disident Roman Protasevici. Opozantul lui Aleksandr Lukașenko era insoțit iubita sa, Sofia Sapega.…

- Liderii UE, reuniti la Bruxelles, au decis luni seara sa inchida spatiul aerian al uniunii pentru avioanele din Belarus ca masura de sanctionare a regimului presedintelui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a ordonat deturnarea unui avion de linie al companiei Ryanair ce efectua un zbor pe ruta Atena-Vilnius…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…