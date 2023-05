Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25 de soldați din forțele NATO de menținere a pacii au fost raniți, luni, in confruntarile cu demonstranții sarbi in nordul Kosovo, care protesteaza impotriva preluarii mandatelor de catre primarii albanezi care au caștigat alegerile locale boicotate de etnicii sarbi.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a plasat armata țarii in stare de alerta de lupta și a ordonat unitaților sale sa se apropie de granița cu Kosovo vineri, dupa ce protestatarii și poliția s-au ciocnit intr-un oraș majoritar sarb din Kosovo.

- Noi ciocniri violente au avut loc vineri intr-o inchisoare din Ecuador, acestea soldandu-se cu cel putin 12 morti in randul detinutilor, a anunțat sambata, 15 aprilie, Parchetul, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres . De altfel, saptamana aceasta șase deținuți din inchisorile ecuadoriene…

- In ciuda evolutiilor pozitive inregistrate pe linia Atena-Ankara dupa cutremurele din Turcia, Grecia a incercat sa includa insulele Thassos si Agios Efstratios din Egee, care au statut non-militar conform Tratatului de la Lausanne, in exercitiile militare ale NATO. Turcia a respins planul. NATO a renuntat.…

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP, citat de Agerpres."Canalele…

- Coreea de Nord a acuzat joi SUA și Coreea de Sud de escaladarea tensiunii pana in pragul razboiului nuclear prin exercițiile militare comune la care participa mijloace strategice americane, promițand sa raspunda cu „acțiuni ofensive”, potrivit agenției de stat KCNA, citata de Reuters.Coreea de Nord…

- Statele Unite(SUA) nu vad o amenințare iminenta ca Rep. Pop. China sa invadeze Taiwanul, dar expansiunea agresiva in Indo-Pacific dauneaza stabilitații regionale, a declarat secretarul american al forțelor aeriene Frank Kendall pentru Reuters joi (23 martie) la Singapore. In marginea unei conferințe…

- Coreea de Nord a avertizat marti ca va interpreta ca „o clara declaratie de razboi” orice interceptare a rachetelor sale lansate pentru testare peste Oceanul Pacific, potrivit declaratiei facute de sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a doua cea mai puternica persoana din tara. „Aceasta va fi considerata…