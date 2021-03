Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, in special in privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sambata secretarul american al apararii Lloyd Austin, intr-o intrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath Singh, la New Delhi, transmit Reuters si AFP. Vizita lui Lloyd Austin, prima a unui demnitar de rang inalt american in India dupa preluarea mandatului de presedintele Joe Biden, face parte din eforturile Washingtonului de a contracara ascensiunea Chinei in regiune. Liderii din SUA, India, Australia si Japonia au participat saptamana…