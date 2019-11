Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, s-a intalnit marti dimineata la Riad cu ministrul adjunct al Apararii din Arabia Saudita, Khalid bin Salman, pentru a discuta probleme de securitate, la doua saptamani dupa anuntul Washingtonului privind trimiterea de intariri regatului saudit, transmite…

- Statele Unite iau in considerare pastrarea unor trupe in nordul Siriei, pentru a proteja petrolul de organizații teroriste precum Stat Islamic, insa nicio decizie finala nu a fost facuta, a declarat luni secretarul american al Apararii, Mark Esper, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Statele Unite doresc sa continue cooperarea cu combatantii kurzi din Fortele Democratice Siriene (FDS) in lupta contra gruparii Stat Islamic (SI), a afirmat marti un responsabil cu rang inalt al Pentagonului, citat de AFP. "Vom vedea ce fel de sprijin putem continua sa furnizam FDS chiar…

- Statele Unite exercita tot mai multe presiuni asupra Turciei pentru a pune capat ofensivei militare din nordul Siriei, o zona controlata de kurzi, transmite BBC. Mai mulți oficiali americani amenința Ankara ca va suferi „consecințe grave”, in timp ce președintele Donald Trump susține ca ar vrea sa negocieze…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se

- "Nu folosesc termenul 'retragere' deocamdata, ne vom asigura ca Afganistanul nu este un adapost si vom depune eforturi pentru a aduce pace si stabilitate in Afganistan", a declarat generalul Dunford in cursul unei conferinte de presa la Pentagon."Nu dorim ca Afganistanul sa fie un adapost,…

- Testul balistic efectuat de Statele Unite reprezinta un avertisment adresat in primul rand Chinei, afirma Mark Esper, secretarul american al Apararii, citat de postul Fox News si de agentia Reuters.Intrebat, in cursul unui interviu acordat postului Fox News, daca testul balistic are rolul…

- Testul balistic efectuat de Statele Unite reprezinta un avertisment adresat in primul rand Chinei, afirma Mark Esper, secretarul american al Apararii, citat de postul Fox News si de agentia Reuters, potrivit Mediafax.