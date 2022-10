Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA Janet Yellen s-a declarat vineri "dezamagita" pe langa omologii sai europeni ca Comisia Europeana nu s-a alaturat grupului de creditori care au fost de acord sa suspende rambursarea datoriei ucrainene timp de doi ani, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele…

- Statele Unite au avertizat vineri ca pot impune sancțiuni persoanelor, țarilor și companiilor care furnizeaza muniție Rusiei sau sprijina complexul militar-industrial al acesteia, in contextul in care Washingtonul incearca sa creasca presiunea asupra Moscovei din cauza razboiului din Ucraina, informeaza…

- Ora 16.30O ciocnire a trupelor Rusia-NATO ar duce la o „catastrofa globala”, spune Putin Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca orice ciocnire directa a trupelor NATO cu Rusia ar duce la o „catastrofa globala”. „Sper ca cei care spun asta sunt suficient de inteligenți pentru a nu face…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a lansat joi un apel catre comunitatea internationala pentru a-l constrange pe presedintele rus Vladimir Putin sa dea socoteala pentru invadarea Ucrainei, informeaza France Presse si Reuters.

- Veniturile din exportul de petrol ale Rusiei s-au contractat la 17,7 miliarde de dolari in august, cel mai mic nivel dupa luna martie, in condițiile in care declinul prețurilor la țiței a fost mai important decat exporturile mai mari, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), preluata de…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut o scurta vizita la Universitatea Naționala din Liov inainte de intalnirea sa programata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru joi (18 august). Guterres a primit un tur al Facultații de Relații Internaționale, unde a laudat contribuția…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia. Antony Blinken a afirmat, conform agentiei…