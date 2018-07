Adminstratia americana a presedintelui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar de 195 de milioane de dolari pentru Egipt, suspendat pana in prezent din cauza incalcarii drepturilor omului, relateaza AFP. "Recunoscand masurile luate de Egipt in cursul ultimului an ca raspuns la unele ingrijorari exprimate de Statele Unite si in conformitate cu eforturile noastre pentru a consolida mai mult acest parteneriat, adminstratia a decis sa permita Egiptului sa utilizeze cele 195 de milioane de dolari" care raman pentru exercitiul bugetar din perioada octombrie 2016-septembrie 2017, a declarat…