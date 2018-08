Stiri pe aceeasi tema

- Planul de ajutorare a Iranului anuntat de Uniunea Europeana nu face decat sa trimita "un mesaj nepotrivit" si ajuta regimul de la Teheran "sa neglijeze nevoile populatiei sale", a acuzat vineri Washingtonul, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Seria de masuri in favoarea Iranului, anuntata joi,…

- Uniunea Europeana va ajunge sa regrete planul sau de ajutor economic pentru Iran, a avertizat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat intr-o vizita oficiala in Lituania, potrivit dpa. "Cred ca a da bani acestui regim in acest moment este o mare greseala si aceasta ar trebui oprit", a spus…

- Washingtonul si Bruxellesul au interese diferite in privinta Iranului. Statele Unite si Uniunea Europeana au ajuns oficial intr-un impas la capitolul relatiilor cu Iranul. Primul set de sanctiuni americane reimpuse dupa retragerea SUA din acordul nuclear intra in vigoare marti la ora 12:01…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Marti la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei) intra in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, informeaza agentiile de presa internationale. Iranul a respins pana in ultimul moment oferta presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a negocia un nou acord nuclear, iar Uniunea Europeana…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a afirmat marți ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear este "ilegala", adaugand ca menținerea relațiilor cu Teheranul depinde de Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Republica Islamica Iran nu a cautat niciodata…

- Iranul va ramane in acordul nuclear, semnat in anul 2015, daca beneficiile sale vor fi garantate in continuare de celelalte parți, in urma deciziei Statelor Unite de a se retrage din ințelegere, a declarat miercuri președintele iranian Hassan Rouhani, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza…