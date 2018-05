Stiri pe aceeasi tema

- Presa rusa considera ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost spion au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi Rece". Acesta este un "flashmob rusofob", titreaza semioficiosul Izvestia,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite au denuntat joi "responsabilitatea" Rusiei in bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, incepand de duminica, au facut peste 400 de morti in enclava rebela Ghouta Orientala din Siria, relateaza vineri AFP."Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…