Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, relateaza agentia Reuters.…

- Statele Unite au stabilit ca fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a fost asasinat de regim cu agent VX, o substanta neurotoxica, a anuntat Departamentul de Stat, iar Washingtonul a impus Phenianului noi sanctiuni economice, scrie AFP.

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Statele Unite, Mexicul si Canada studiaza deja modalitati de atenuare a impactului asupra rafinariilor din Caraibe si din SUA, in caz ca Washingtonul va adopta sanctiuni in domeniul petrolier impotriva Venezuelei, a declarat miercuri secretarul de stat american, Rex Tillerson, inainte de sosirea in…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte „cele mai dure“ sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Vicepresedintele american Mike Pence, aflat in vizita in Japonia, a anuntat miercuri ca Washingtonul se pregateste sa faca publice "cele mai dure" sanctiuni economice de pana acum impotriva Coreei de Nord, transmit agentiile internationale de presa. "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press.