- Un responsabil de rang inalt al Pentagonului a avertizat India ca nu exista nicio garantie ca nu va supusa sanctiunilor americane daca va achizitiona armament rusesc, transmite AFP. Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Washingtonul a anuntat ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul acestei luni, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit „arme chimice sau biologice incalcand legislatia internationala“.

- Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse), si fiica sa, Iulia (33 de ani), s-au aflat timp de mai multe saptamani la terapie intensiva, fiind gasiti pe 4 martie in stare de inconstienta pe o banca, in Salisbury, dupa ce o forma lichida a agentului neurotoxic…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Elevii din școlile publice din New Delhi invata ce trebuie sa faca pentru a fi fericiti. Cursul a fost creat de Dalai Lama, scrie tvr.ro. Inițiativa vizeaza 800 de mii de elevi și preșcolari din peste o mie de școli și gradinițe din capitala Indiei.

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata, informeaza DPA. Furtunile care anticipeaza sezonul musonic din 2018 s-au abatut vineri…