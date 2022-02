Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile internationale promise de occidentali daca presedintele rus, Vladimir Putin, decide sa trimita trupe pentru a invada Ucraina vor face din Rusia un "paria", a avertizat vineri un inalt responsabil de la Casa Alba, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, spune ca vor exista ”unele consecințe globale”, daca Occidentul va impune sancțiuni Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina, relateaza France 24 . Daca se impun sancțiunile, „desigur, vrem ca cel mai mare cost sa fie suportat de Rusia”, a declarat Yellen…

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Mai multe organizații de lobby și corporații americane, precum Chevron, Exxon Mobil și General Electric, care au afaceri in Rusia ar vrea ca Washingtonul sa permita companiilor sa iși indeplineasca obligațiile contractuale și sa ia in considerare scutirea unor produse din pachetul de sancțiuni pe care…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile privind Ucraina si probleme de control al armamentului nuclear, a spus pentru AFP un purtator de cuvant de la Casa Alba insarcinat cu probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze intr-un dialog cu Rusia", a afirmat…

- Washingtonul ia in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei, in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden.

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…