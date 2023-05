Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea propusa urmareste „imbunatatirea capacitatilor de transport” ale armatei germane si astfel sa permita Germaniei „sa consolideze securitatea teritoriului sau si sa previna amenintarile regionale”, a indicat Agentia americana pentru cooperare pentru in domeniul apararii si securitatii (DSCA)

- Statele Unite au anuntat joi ca au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar si alte echipamente catre Germania, tara membra a NATO, pentru un total 8,5 miliarde de dolari, noteaza AFP, citat de Agerpres.Vanzarea propusa urmareste "imbunatatirea capacitatilor de transport" ale armatei…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA,…

- Statele Unite anunta un nou pachet de asistenta militara in valoare de 2,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce doua vizite sunt anuntate pentru miercuri: presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, merge in Polonia, iar presedintele Belarusului, Alexander Lukasenko, ajunge la Moscova pentru…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Pierderea anticipataa fost dezvaluita joi, la un briefing pentru investitori si analisti, organizat pentru a discuta detalii despre noul format de raportare financiara al producatorului auto. Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse.

- India a facut o comanda de arme și echipamente militare din Rusia de peste 10 miliarde de dolari, iar in ultimii cinci ani a primit armament in valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari de la Moscova, relateaza agențiile ruse de presa, citate de Reuters . Cel mai mare cumparator de armament din Rusia,…