Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat marți ca Turcia este pregatita sa coopereze cu Israelul la un proiect de gazoduct în estul Mediteranei, marcând astfel dorința Ankarei de a reînnoi legaturile cu aceasta țara, scrie AFP."Ministrul nostru de atunci al energiei,…

- Testul de luni - Coreea de Sud a evocat doua rachete balistice cu raza scurta de actiune - a fost al patrulea test de armament al Nordului de la inceputul anului. Regimul lui Kim Jong Un urmareste sa consolideze capacitatile militare ale tarii supuse unor grele sanctiuni internationale, refuzand totodata…

- Intr-un apel cu omologii sai din Japonia și Coreea de Sud, emisarul american insarcinat cu dosarul nord-coreean, Sung Kim, cere, de asemenea, acestei tari izolate sa raspunda in mod favorabil propunerii unui ”dialog” ”fara conditii prealabile” a Washingtonului, relateaza G4Media.ro.Sung Kim reitereaza,…

- Presedintele american Joe Biden a numit-o pe Caroline Kennedy, ultimul copil in viata al presedintelui asasinat John F. Kennedy, ambasadoare a Statelor Unite in Australia. Kennedy, fosta ambasadoare a SUA in Japonia sub presedintia lui Barack Obama, mai trebuie sa treaca acum de Senat. Anuntul a fost…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a anuntat luni ca tara sa nu va boicota diplomatic Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, invocand necesitatea de a continua cooperarea cu China, noteaza AFP. In cursul unei vizite oficiale de trei zile in Australia, Moon Jae-in a declarat ca Seulul…

- Turk a mai spus, intr-un interviu video pentru conferinta Reuters Next, ca si alte tari consumatoare care au convenit sa elibereze rezerve strategice de comun acord cu Statele Unite pentru a tempera preturile si-ar putea ajusta calendarul daca va fi necesar. ”Cred ca fiecare tara va lua decizii in…

- Departamentul de Stat American a anunțat, luni, ca SUA impune noi sancțiuni proiectului de operaționalizare a gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania, potrivit DPA, citata de Agerpres. SUA continua astfel lungul șir al sancțiunilor impotriva proiectului.Potrivit unui raport…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele chinez Xi Jinping au început luni un summit virtual mult asteptat, liderul de la Casa Alba subliniind necesitatea unor garantii pentru a se evita conflictul dintre cele doua tari, în timp ce liderul chinez a pledat pentru o comunicare mai buna,…